Обмін полоненими та суд по Шеремету: новини за 23 грудня

Контактна група узгодила обмін полоненими, підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненко залишили під вартою, підписано закон про надання статусу УБС добровольцям. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 23 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

Контактна група погодила обмін полоненими до кінця року

Контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила умови обміну полоненими до кінця року.

Україна в рамках обміну полоненими зможе звільнити тих, кого не вдалося в 2017 році. Про це за підсумками скайп-конференції повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, передає прес-служба Офісу президента.

Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив під вартою Антоненко

У понеділок, 23 грудня, Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко.

Адвокати наполягали на скасуванні утримання під вартою і обрання менш суворого запобіжного заходу для Антоненко. В апеляційній скарзі захисники Антоненко наполягали, що підозра, оголошене їх підзахисному, необґрунтовано.

Прокурори, у свою чергу, зазначили про ризик втечі підозрюваного, приховування від слідства, знищення речових доказів, тиску на свідків та інших невстановлених слідством осіб. Під час прочитання суддею рішення суду, в залі засідання присутні почали кричати "Ганьба!".

Лавров: Росія буде відстоювати права російськомовних українців

Росія буде домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров продовжує називати конфлікт на Донбасі "внутрішнім" і наполягає на виконанні мінських домовленостей.

Зеленський підписав закон про надання статусу УБД добровольцям

У вівторок, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №2045-1 про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

Законом запроваджується механізм надання статусу учасника бойових дій добровольцям.

Росія готова обговорювати скасування санкцій проти України і назвала умову

Російська Федерація готова розглядати скасування санкцій проти України, якщо Київ ініціює цей процес. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передають російські ЗМІ.

За його словами, ініціатива про скасування санкцій повинна виходити від України. Він також підкреслив, що Росія залишається для України найбільшим торговим партнером.

Катастрофа МН17: у Росії заявили про готовність надати нові дані

Росія готова надати Нідерландам наявні в неї дані про незакриття повітряного простору над Донбасом в день катастрофи MH17. Про це заявив постійний представник Російської Федерації при Європейському союзі Володимир Чижов, повідомляють росЗМІ.

Чижов зазначив, що Росія може надати дані для судового слухання по справі MH17.

ДТП в США з 69 автомобілями: постраждали більше півсотні людей

На трасі в штаті Вірджинія (США) зіткнулись 69 автомобілей, в результаті чого постраждали 51 людина.

Поліція зазначає, що причиною аварії стали туман і ожеледь.11 з 51 постраждалих перебувають у важкому стані, але загрози життю немає. Всі вони госпіталізовані (фото, відео).

Єлизавета II зробила офіційну заяву з приводу своєї відставки

Єлизавета II не покине британський престол до самої смерті. Про це офіційно заявили офіційні джерела, розвіявши чутки про те, що монарх готує передачу повноважень своєму 71-річному синові принцові Чарльзу.

Так, раніше повідомлялося, що 93-річна королева вже почала процес передачі обов'язків своєму спадкоємцю і піде у відставку через півтора роки, коли їй виповниться 95. Крім того, спадкоємцем стане її син Чарльз, а не онук принц Вільям, як вважає багато хто.