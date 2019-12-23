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Зеленський підписав закон про надання статусу УБД добровольцям

Новини » Політика     23.12.2019 - 19:05
Зеленський підписав закон про надання статусу УБД добровольцям
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом запроваджується механізм надання статусу учасника бойових дій добровольцям

У вівторок, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №2045-1 про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

Нагадаємо, 4 грудня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2045-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями. За документ проголосували 329 парламентаріїв.

Зокрема, вносяться зміни в закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У перелік учасників бойових дій включаються особи, які у складі добровольчих формувань, які були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами

Підкреслимо, до другого читання була внесена норма про отримання статусу УБД особами-добровольцями, які брали участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, тобто вже не в АТО, а в операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 20 грудня Рада схвалила закон про статус учасників бойових дій для моряків ВМС. Статус отримають, у тому числі 24 моряки, захоплені Росією в Керченській протоці.

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