Обмен пленными и суд по Шеремету: новости за 23 декабря

Контактная группа согласовала обмен пленными, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей, подписан закон о предоставлении статуса УБД добровольцам. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 23 декабря, - в материале РБК-Украина

Контактная группа согласовала обмен пленными до конца года

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца года.

Украина в рамках обмена пленными сможет освободить тех, кого не удалось в 2017 году. Об этом по итогам скайп-конференции сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает пресс-служба Офиса президента.

Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

В понедельник, 23 декабря, Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Адвокаты настаивали на отмене содержания под стражей и избрании менее строгого пресечения для Антоненко. В апелляционной жалобе защитники Антоненко настаивали, что подозрение, объявленное их подзащитному, необоснованно.

Прокуроры, в свою очередь, отметили о риске побега подозреваемого, сокрытие от следствия, уничтожение вещественных доказательств, давления на свидетелей и других неустановленных следствием лиц. Во время прочтения судьей решения суда, в зале заседания присутствующие начали кричать "Позор!".

Лавров: Россия будет отстаивать права русскоязычных украинцев

Россия будет добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров продолжает называть конфликт на Донбассе "внутренним" и настаивает на выполнении минских договоренностей.

Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Во вторник, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Законом вводится механизм предоставления статуса участника боевых действий добровольцам.

Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины и назвала условие

Российская Федерация готова рассматривать отмену санкций против Украины, если Киев инициирует этот процесс. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.

По его словам, инициатива об отмене санкций должна исходить от Украины. Он также подчеркнул, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.

Крушение МН17: в России заявили о готовности предоставить новые данные

Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о незакрытии воздушного пространства над Донбассом в день крушения MH17. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, сообщают росСМИ.

Чижов отметил, что Россия может предоставить данные для судебного слушания по делу MH17.

ДТП в США с 69 автомобилями: пострадали более полусотни людей (фото, видео)

На трассе в штате Вирджиния (США) столкнулись 69 автомобилей, в результате чего пострадал 51 человек.

Полиция отмечает, что причиной аварии стали туман и гололед.11 с 51 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Все они госпитализированы (фото, видео).

Елизавета II сделала официальное заявление по поводу своей отставки

Елизавета II не покинет британский престол до самой смерти. Об этом официально заявили официальные источники, развеяв слухи о том, что монарх готовит передачу полномочий своему 71-летнему сыну принцу Чарльзу.

Так, ранее сообщалось, что 93-летняя королева уже начала процесс передачи обязанностей своему наследнику и уйдет в отставку через полтора года, когда ей исполнится 95. Кроме того, наследником станет ее сын Чарльз, а не внук принц Уильям, как полагают многие.