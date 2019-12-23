ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лавров: Росія буде відстоювати права російськомовних українців

Новини » Політика     23.12.2019 - 12:26
Лавров: Росія буде відстоювати права російськомовних українців
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

Лавров продовжує називати війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом"

Росія буде домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров продовжує називати конфлікт на Донбасі "внутрішнім" і наполягає на виконанні мінських домовленостей.

"Ми готові і далі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи і, звичайно, будемо жорстко добиватися припинення "дискримінації російськомовних громадян України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні "відділенням кількох областей". За його словами, права нацменшин в Україні нібито постійно порушуються, зокрема їх право на мову, "у той час як Київ вводить українську мову як єдину державну".

Зазначимо, Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон, так як він не гарантує права нацменшин. При цьому в заяві комісії Україну просять призупинити дію закону про державну мову, поки не буде підготовлений закон про мовні права національних меншин.

РБК-Україна писало, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня. Відповідно до перехідних положень, деякі норми "мовного закону" вступлять в силу з відстрочкою.

Президент Литви звинуватив Росію у прагненні переписати історію США встановили умови для зняття санкцій з Росії
Новини України Російська ФедераціяукраинцыЛавров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся