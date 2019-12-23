Лавров: Росія буде відстоювати права російськомовних українців

Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

Лавров продовжує називати війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом"

Росія буде домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров продовжує називати конфлікт на Донбасі "внутрішнім" і наполягає на виконанні мінських домовленостей.

"Ми готові і далі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи і, звичайно, будемо жорстко добиватися припинення "дискримінації російськомовних громадян України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні "відділенням кількох областей". За його словами, права нацменшин в Україні нібито постійно порушуються, зокрема їх право на мову, "у той час як Київ вводить українську мову як єдину державну".

Зазначимо, Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон, так як він не гарантує права нацменшин. При цьому в заяві комісії Україну просять призупинити дію закону про державну мову, поки не буде підготовлений закон про мовні права національних меншин.

РБК-Україна писало, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня. Відповідно до перехідних положень, деякі норми "мовного закону" вступлять в силу з відстрочкою.