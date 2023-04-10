Обещали помочь выехать из Бахмута: СБУ выявила мошенников, которые выманивали деньги с украинцев

Киберспециалисты СБУ совместно с правоохранительными органами Польши нейтрализовали транснациональную преступную группировку мошенников, которая выманивала деньги у жителей фронтовых регионов Украины, которые хотели выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что за разные суммы дельцы "гарантировали" жителям вывезти их в более безопасные регионы Украины. Средняя стоимость таких услуг составила 30 тысяч гривен.

Отмечается, что в основном мошенники раздавали свои обещания инвалидам и родителям малолетних детей. Для этого они использовали группы в соцсетях и популярных мессенджерах.

У своих клиентов мошенники брали предоплату в размере 50% от заявленной суммы. Деньги получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц. После получения средств дельцы перестали общаться с потерпевшими и больше не выходили на связь. Таким образом мошенники выманили у людей более 1,5 млн гривен.

СБУ сообщает, что еще одной "целевой аудиторией" злоумышленников были мужчины призывного возраста. За "отдельную плату" они обещали военнообязанным изготовить фальшивые документы для выезда за границу.

В результате спецоперации в разных областях Украины был задержан один из организаторов группировки. Им оказался житель Житомирской области, которые непосредственно контактировал с клиентами и предлагал им "условия" для эвакуации.

По данным следствия, еще двое украинских граждан, организаторов преступной группы, находятся в одной из стран ЕС.

Сотрудники СБУ совместно с европейскими партнерами проводят комплексные мероприятия по задержанию обоих злоумышленников и их экстрадиции в Украину.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов в нескольких регионах Украины обнаружили:

мобильные телефоны с подтверждениями незаконной деятельности;

10 банковских карт, на которые мошенники получали деньги от потерпевших.

В настоящее время одному из злоумышленников, жителю Житомирской области, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержания под стражей.