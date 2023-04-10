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"Охотился" на HIMARS. СБУ задержала агента российских спецслужб в Одесской области

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Одесская область, Понедельник 10 апреля 2023 15:20
"Охотился" на HIMARS. СБУ задержала агента российских спецслужб в Одесской области Фото: СБУ задержала агента российских спецслужб в Одесской области (facebook.com ssu.mariupol)
Автор: РБК-Украина

СБУ задержала предателя, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который сотрудничал с РФ после начала полномасштабного вторжения.

"Оккупанты выбрали ему псевдоним "Крымчанин" и отработали задачу по сбору информации об обороне Одесской области. По указанию российской спецслужбы их агент скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона", - говорится в сообщении.

Также агент РФ пытался найти позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS. Полученные сведения предатель пытался передать своему "куратору" через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.

Правоохранители поймали его, когда он выполнял разведывательную задачу. Установили, что для маскировки преступлений фигурант часто менял сим-карты на мобильном телефоне, который использовал для общения с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фото: СБУ задержала агента российских спецслужб в Одесской области (ssu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в Одессе задержали коллаборантку, которая искала места дислокации ВСУ в области.

Также напомним, что Служба безопасности Украины задержала агентку ФСБ, корректировавшую ракетный удар по школе в Донецкой области.

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