"Охотился" на HIMARS. СБУ задержала агента российских спецслужб в Одесской области
СБУ задержала предателя, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, злоумышленником оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который сотрудничал с РФ после начала полномасштабного вторжения.
"Оккупанты выбрали ему псевдоним "Крымчанин" и отработали задачу по сбору информации об обороне Одесской области. По указанию российской спецслужбы их агент скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона", - говорится в сообщении.
Также агент РФ пытался найти позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS. Полученные сведения предатель пытался передать своему "куратору" через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.
Правоохранители поймали его, когда он выполнял разведывательную задачу. Установили, что для маскировки преступлений фигурант часто менял сим-карты на мобильном телефоне, который использовал для общения с агрессором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Фото: СБУ задержала агента российских спецслужб в Одесской области (ssu.gov.ua)
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