ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Собирал деньги "для ВСУ". В Ивано-Франковской области поймали мошенника

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Понедельник 10 апреля 2023 16:09
Собирал деньги "для ВСУ". В Ивано-Франковской области поймали мошенника Фото: правоохранители задержали мошенника, который собирал средства якобы "для ВСУ" (if.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Мужчина из Ивано-Франковской области создавал фейковые объявления в соцсетях и выманивал деньги на якобы "помочь ВСУ". Он обманул по меньшей мере 20 человек, которые передали ему более 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

"Правоохранители установили, что 32-летний житель города Долина (Ивано-Франковская область) создавал фейковые страницы в социальной сети Facebook, публиковал в разных группах объявления о помощи ВСУ под предлогом пригона транспортных средств и выдумывал у людей деньги в виде задатка", - говорится в сообщении.

Окончательное количество потерпевших и сумму, полученную преступным путем, правоохранители устанавливают.

Во время обыска в доме злоумышленника изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские платежные карты, черновые записи, денежные средства и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УКУ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Собирал деньги &quot;для ВСУ&quot;. В Ивано-Франковской области поймали мошенника

Ранее мы писали о том, что правоохранители в Киеве задержали афериста, который обманул украинских военных на продаже несуществующих товаров в интернете.

Также напомним, что в Польше мошенник обманул украинских военных на 10 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины фейки Вооруженные силы Украины
NEWS
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены