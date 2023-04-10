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Обіцяли допомогти виїхати з Бахмута: СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші з українців

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Понеділок 10 квітня 2023 16:16
Обіцяли допомогти виїхати з Бахмута: СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші з українців Фото: СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші з українців нібито за допомогу з евакуацією (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кіберфахівці СБУ спільно з правоохоронними органами Польщі нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, яке виманювало гроші з мешканців фронтових регіонів України, які хотіли виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що за різні суми ділки "гарантували" жителям вивезти їх до безпечніших регіонів України. Середня вартість таких "послуг" становила 30 тисяч гривень.

Зазначається, що в основному шахраї "роздавали" свої обіцянки інвалідам та батькам малолітніх дітей. Для цього вони використовували групи у соцмережах та популярних месенджерах.

У своїх клієнтів шахраї брали "передоплату" у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, які були оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів ділки припиняли спілкуватися з потерпілими та більше не виходили на зв’язок. Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн гривень.

СБУ повідомляє, що ще однією "цільовою аудиторією" зловмисників були чоловіки призовного віку. За "окрему плату" вони обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.

У результаті спецоперації у різних областях України затримали одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирської області, який безпосередньо контактував з клієнтами та пропонував їм "умови" для евакуації.

За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн ЄС.

Співробітники СБУ спільно з європейськими партнерами проводять комплексні заходи щодо затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції в Україну.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох регіонах України виявили:

  • мобільні телефони з доказами незаконної діяльності;
  • 10 банківських карток, на які шахраї отримували гроші від потерпілих.

Наразі одному із зловмисників, мешканцю Житомирської області, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області виявили шахрая, який створював фейкові оголошення в соцмережах та видурював гроші нібито на "допомогу ЗСУ".

Окрім того, правоохоронці затримали зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами Сил оборони в Одеській області.

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