ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обсуждали сотрудничество. В Армению приезжала делегация сухопутных войск США в Европе

Новина українською →
Суббота 08 апреля 2023 20:40
Обсуждали сотрудничество. В Армению приезжала делегация сухопутных войск США в Европе Фото: в Армению приезжала делегация сухопутных войск США в Европе (mil.am)
Автор: Иван Носальский

Армению с рабочим визитом посетила делегация командования сухопутных войск США в Европе. Стороны обсуждали усиление сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

Как отмечают в ведомстве, делегация находилась в стране с 5 по 7 апреля. Ее возглавил заместитель начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе, бригадный генерал Патрик Эллис.

"Бригадный генерал Патрик Эллис обсудил с представителями Министерства обороны РА возможности подготовки личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями", - отмечают в Минобороны.

Там добавили, что в ходе визита делегация США посетила учебные воинские части, а также учебный центр "Зар" миротворческой бригады ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.

Также мы писали, что Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Армения
NEWS
ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы
ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян