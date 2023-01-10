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Обиделись на Путина? Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ

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Ереван, Вторник 10 января 2023 11:57
Обиделись на Путина? Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Мария Кучерявец

Минобороны Армении отказывается проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году. Причиной тому является их нецелесообразность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Армении Никола Пашиняна, которого цитирует News.am.

"Министр обороны Армении в письменном виде сообщил Объединенный штаб ОДКБ о том, что мы не считаем целесообразным проведение подобных военных учений на территории Республики Армения в сложившейся ситуации. В этом году данные военные учения не состоятся", - заявил Пашиян.

Примечательно, что совсем недавно армянский премьер отказался подписать главные решения саммита ОДКБ по итогам встречи лидеров стран организации, которая проходила в Ереване в ноябре.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Россия анонсировала совместные учения стран-членов ОДКБ под названием "Нерушимое братство-2023" и они, как ожидалось, должны были пройти на территории Армении.

Впрочем, совсем недавно премьер Армении Никол Пашинян резко высказался в сторону РФ.

Он заявил, что так называемая российская "миротворческая миссия" в Нагорном Карабахе (эта территория уже не первый год является причиной вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, в котором РФ поддерживает Ереван) не выполняет своих обязательств.

Простыми словами, Ереван недоволен тем, что россияне не в состоянии "удерживать" Лачинский коридор. А теперь и "Нерушимое братство" российского диктатора Владимира Путина трещит по швам.

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