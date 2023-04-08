Обговорювали співпрацю. У Вірменію приїжджала делегація сухопутних військ США у Європі

Вірменію з робочим візитом відвідала делегація командування сухопутних військ США у Європі. Сторони обговорювали посилення співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Вірменії.

Як зазначають у відомстві, делегація перебувала у країні з 5 по 7 квітня. Її очолив заступник начальника штабу командування сухопутних військ США у Європі, бригадний генерал Патрік Елліс.

"Бригадний генерал Патрік Елліс обговорив з представниками Міністерства оборони РА можливості підготовки особового складу, проведення спільних навчань, обміну досвідом та знаннями", - зазначають у Міноборони.

Там додали, що під час візиту делегація США відвідала учбові військові частини, а також навчальний центр "Зар" миротворчої бригади відомства.