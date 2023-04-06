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Армения примет участие в военных учениях НАТО, - Пентагон

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Четверг 06 апреля 2023 18:18
Армения примет участие в военных учениях НАТО, - Пентагон Фото: Армения примет участие в военных учениях НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.

"Приблизительно 9000 военнослужащих США и около 17000 военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров примут участие, а часть учений охватит 10 разных европейских стран", - сказала Сингх.

Среди них, как сообщила представитель Пентагона, ряд стран, не входящих в НАТО: Армения, Молдова, Босния, Герцеговина, а также силы Косово.

"Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами", - сообщила Сингх.

По ее словам, целью маневров будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, "сдерживать угрожающих миру в Европе и защитить континент от агрессии".

Отметим, что Армения, которая два года назад отказалась участвовать в учениях НАТО, на этот раз изменила позицию из-за охлаждения отношений с Кремлем и ОДКБ, которые не поддержали премьера Никола Пашиняна в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Напомним, ранее Россия анонсировала совместные учения стран-членов ОДКБ под названием "Незыблемое братство-2023", и они, как ожидалось, должны были пройти на территории Армении.

При этом Армения отказалась проводить обучение ОДКБ на своей территории по нецелесообразности.

Кроме того, Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ.

Также добавим, что недавно Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уходит из Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это беспокоящая страну.

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