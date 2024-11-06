Обсудили "возвращение мира". Макрон провел переговоры с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который побеждает на президентских выборах в США. Одной из тем обсуждений стало "возвращение мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Также французский президент "подчеркнул важность роли Европы" и выразил готовность работать вместе с Трампом по вопросах Украины и Ближнего Востока, когда тот вступит в должностью в конце января 2025 года.

В ходе переговоров Макрон и Трамп выразили "желание работать над возвращением мира и стабильности" на фоне крупных международных кризисов.

Разговор между французским лидером и американским политиком продлился около 25 минут.

Трамп побеждает на выборах

Напомним, в США вчера прошли президентские выборы. Победителем, согласно информации СМИ, уже стал Дональд Трамп, поскольку он набрал достаточное количество голосов.

Примечательно, что, согласно предварительным результатам, у республиканцев также будет большинство в Палате представителей и Сенате.

Такие выборы были важными для Украины, поскольку от будущего президента зависит, будут ли США поддерживать украинцев в войне с российскими оккупантами.

На фоне победы Трампа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина и США продолжат работу над установлением справедливого мира.

Детально с заявлениями Трампа насчет войны в Украине можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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