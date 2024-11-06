ua en ru
Ср, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обговорили "повернення миру". Макрон провів переговори з Трампом

Середа 06 листопада 2024 21:27
UA EN RU
Обговорили "повернення миру". Макрон провів переговори з Трампом Фото: Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон (flickr by Carmen Rodriguez)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який перемагає на президентських виборах у США. Однією з тем обговорень стало "повернення миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Розмова між французьким лідером та американським політиком тривала близько 25 хвилин.

У ході переговорів Макрон і Трамп висловили "бажання працювати над поверненням миру та стабільності" на тлі великих міжнародних криз.

Також французький президент "підкреслив важливість ролі Європи" та висловив готовність працювати разом з Трампом щодо питань України та Близького Сходу, коли той вступить на посаду наприкінці січня 2025 року.

Трамп перемагає на виборах

Нагадаємо, у США вчора відбулися президентські вибори. Переможцем, за інформацією ЗМІ, вже став Дональд Трамп, оскільки він набрав достатню кількість голосів.

Примітно, що, згідно з попередніми результатами, у республіканців також буде більшість у Палаті представників та Сенаті.

Такі вибори були важливими для України, оскільки від майбутнього президента залежить, чи підтримуватимуть США українців у війні з російськими окупантами.

На тлі перемоги Трампа міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що Україна та США продовжать роботу над встановленням справедливого миру.

Детально із заявами Трампа щодо війни в Україні можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Еммануель Макрон Війна в Україні
NEWS
Переможець виборів-2024. Що відомо про Дональда Трампа і що він говорив про Україну
Переможець виборів-2024. Що відомо про Дональда Трампа і що він говорив про Україну
DAILY
Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США