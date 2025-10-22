Обгоревшие высотки. Как выглядят многоэтажки в Киеве после прилетов (фото)

В Днепровском районе вражеский снаряд попал в жилую 16-этажку. Возгорание произошло на шестом этаже. Погибли супруги: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Тем временем в Дарницком районе враг дроном попал в 16-этажный дом, в результате чего возник пожар между 6-13 этажами.

Кроме того, по другому адресу в районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании и недострое.

Фото: обгоревшая многоэтажка в Киеве после ночного прилета (РБК-Украина)

А в Деснянском районе есть попадание в многоэтажку на 8-м этаже, а также загорелся автомобиль во дворе и повреждена газовая труба.

Фото: еще одна поврежденная многоэтажка в одном из районов Киева (facebook.com/UA.National.Police)

В центре, в Печерском районе столицы беспилотник попал в 20-этажный дом на верхнем этаже.

Фото: в четырех многоэтажках в Киеве фиксируют попадания (facebook.com/UA.National.Police)

По другому адресу поврежден автомобиль во дворе.

Кроме того, в Соломенском районе повреждено административное здание и гараж.

Фото: жилые многоэтажки в Киеве стали мишенью ночью во время атак врага (facebook.com/UA.National.Police)

Сейчас полицейские, спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах.

Продолжается ликвидация и документирование последствий атаки РФ.

Что известно о последствиях массированной атаки РФ по Украине

Напомним, что российские войска провели очередную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударами были обычные города, в основном энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома, отметил президент Владимир Зеленский.

Пожары произошли. Также пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

По состоянию на сейчас известно о более 20 пострадавших в столице. Есть погибшие. Среди жертв и пострадавших есть дети.

В частности, оккупанты убили женщину с двумя детьми во время атаки на Киевскую область - погиб шестилетний младенец.

В Одесской области повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, в Полтавской области - объекты предприятий нефтегазовой промышленности.

Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами из-за атаки, заявили в "Укрзализныце".