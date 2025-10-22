Обгорілі висотки. Який вигляд мають багатоповерхівки в Києві після прильотів (фото)

У Дніпровському районі ворожий снаряд влучив у житлову 16-поверхівку. Загоряння сталося на шостому поверсі. Загинуло подружжя: 69-річний чоловік та 66-річна жінка.

Тим часом у Дарницькому районі ворог дроном поцілив у 16-поверховий будинок, внаслідок чого виникла пожежа між 6-13 поверхами.

Крім того, за іншою адресою в районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі та недобудові.

Фото: обгоріла багатоповерхівка в Києві після нічного прильоту (РБК-Україна)

А в Деснянському районі є влучання в багатоповерхівку на 8-му поверсі, а також загорівся автомобіль у дворі та пошкоджено газову трубу.

Фото: ще одна пошкоджена багатоповерхівка в одному з районів Києва (facebook.com/UA.National.Police)

В центрі, в Печерському районі столиці безпілотник влучив у 20-поверховий будинок на верхньому поверсі.

Фото: у чотирьох багатоповерхівках в Києві фіксують влучання (facebook.com/UA.National.Police)

За іншою адресою пошкоджено автомобіль у дворі.

Крім того, в Солом’янському районі пошкоджено адміністративну будівлю та гараж.

Фото: житлові багатоповерхівки в Києві стали мішенню вночі під час атак ворога (facebook.com/UA.National.Police)

Наразі поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ.

Що відомо про наслідки масованої атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що російські війська провели чергову атаку на енергетичні об'єкти України. Під ударами були звичайні міста, в основному енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, зазначив президент Володимир Зеленський.

Пожежі сталися. Також постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Станом на зараз відомо про понад 20 постраждалих у столиці. Є загиблі. Серед жертв та потерпілих є діти.

Зокрема, окупанти вбили жінку з двома дітьми під час атаки на Київщину - загинуло шестирічне немовля.

В Одеській області пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру, у Полтавській області - об'єкти підприємств нафтогазової промисловості.

Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами через атаку, заявили в "Укрзалізниці".