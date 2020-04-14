ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обама підтримає Байдена на виборах президента США

Новини » Політика     14.04.2020 - 18:49
Обама підтримає Байдена на виборах президента США
Фото: Барак Обама (facebook.com/barackobama)

У своєму відеозверненні Барак Обама повідомить, чому варто підтримати Джо Байена на виборах

Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримає Джо Байдена на виборах президента США. Про це повідомляє CNN.

Обама підтримає свого колишнього віце-президента у своєму відеопосланні, в якому пояснить, чому він вважає Байдена кандидатом, необхідним на момент нинішньої кризи в Штатах.

Нагадаємо, колишній кандидат в президенти Сполучених Штатів, сенатор Берні Сандерс офіційно підтримав кандидатуру Джо Байдена.

Раніше сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Він був останнім конкурентом Джо Байдена від демократів. Таким чином, тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.

Також Байден повідомляв, що через поширення коронавіруса, кандидата в президенти від Демократичної партії можуть вибрати за допомогою онлайн опитування.

Додамо, що колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида та Іллінойс.

Екс-помічниця звинуватила Байдена в сексуальному насильстві Байден: демократи можуть висунути кандидата у президенти США онлайн
Новини України Барак ОбамаДжозеф БайденВибори в США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся