Обама підтримає Байдена на виборах президента США

Фото: Барак Обама (facebook.com/barackobama)

У своєму відеозверненні Барак Обама повідомить, чому варто підтримати Джо Байена на виборах

Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримає Джо Байдена на виборах президента США. Про це повідомляє CNN.

Обама підтримає свого колишнього віце-президента у своєму відеопосланні, в якому пояснить, чому він вважає Байдена кандидатом, необхідним на момент нинішньої кризи в Штатах.

Нагадаємо, колишній кандидат в президенти Сполучених Штатів, сенатор Берні Сандерс офіційно підтримав кандидатуру Джо Байдена.

Раніше сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Він був останнім конкурентом Джо Байдена від демократів. Таким чином, тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.

Також Байден повідомляв, що через поширення коронавіруса, кандидата в президенти від Демократичної партії можуть вибрати за допомогою онлайн опитування.

Додамо, що колишній віце-президент Джо Байден лідирує на попередніх виборах (праймеріз) в штатах Флорида та Іллінойс.