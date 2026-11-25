По словам Берлинской, Россия рекрутирует тысячи иностранцев в месяц, а в Украине этим занимаются отдельные подразделения по инициативе самых толковых командиров. Два года тому назад она помогла создать Центр рекрутинга иностранцев. Идея состоит в том, чтобы системно вести для иностранцев информационную кампанию, оплачивать им логистику и давать возможность подписывать контракты.

Берлинская подчеркнула, что иностранцев важно также учить и сопровождать. Часть из них, по ее словам, приехала и уехала, оставив плохой фидбек: они жалуются на скотское отношение и на то, что их обманывали, пользуясь незнанием языка и культуры.

Бизнес, по ее словам, готов скинуться на доставку иностранцев. Привезти одного стоит условно 800-1000 долларов, а дальше он подписывает контракт и служит, как все, за счет налогов. Выбирая между тем, чтобы отдать квалифицированного инженера или заместить его двумя колумбийцами, бизнесмен, по ее мнению, выберет привезти двоих за 2000 долларов.

Берлинская также рассказала, что иностранцы "классно воюют", и привела примеры подразделений, показывающих поразительный результат. Она спросила, почему бы не заполнять иностранцами хотя бы треть мобилизационного плана. Если, например, нужно 20 тысяч человек в месяц, то, по крайней мере, от пяти до восьми тысяч реально привлечь из стран Африки, Латинской Америки и Азии.