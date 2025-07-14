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Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры

Понедельник 14 июля 2025 17:45
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Свириденко сделала первое заявление о потенциальном премьерстве: скоро объявит кадры Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Юлия Свириденко поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за доверие и отметила готовность служить стране в один из важнейших моментов ее истории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Свириденко написала в Facebook.

По ее словам, Зеленский очертил три ключевые задачи для обновленного Кабинета Министров:

  • укрепление экономического потенциала;
  • расширение программ поддержки граждан;
  • масштабирование производства собственного оружия.

"Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублирования функций государственных институтов, защиты предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий", - считает Свириденко.

Особое внимание, по ее словам, будет сосредоточено на обеспечении Сил обороны и безопасности, а также на усилении устойчивости государства.

"Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны", - заявила она, подчеркнув, что Украина заслуживает место среди сильнейших экономик Европы.

Свириденко добавила, что украинцы должны получить более четкие инструменты социальной поддержки, а каждый военный и ветеран - конкретное и ощутимое уважение от государства.

Она также отметила, что решение о назначении премьер-министра принимает Верховная Рада, и правительство готовится к взаимодействию с парламентом и представлению соответствующих шагов. Предложения по кандидатурам на должности в правительстве, по ее словам, будут объявлены в ближайшее время.

Изменения в Кабмине

По данным РБК-Украина, новое правительство в Украине может появиться уже на следующей неделе. Вероятно, что действующий премьер Денис Шмыгаль может возглавить Министерство обороны в новом Кабмине вместо Рустема Умерова, который планируется на должность посла Украины в США.

Напомним, что Юлия Свириденко была основным кандидатом на посадку премьера. Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил ей возглавить правительство.

Детально о том, кто такая Свириденко - читайте в материале РБК-Украина.

РБК-Украина публиковало полный список изменений, который может быть утвержден. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

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Юлия Свириденко
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