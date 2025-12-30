RU

ОАЭ собираются купить долю производителя ракет "Фламинго" Fire Point, - BBC

Фото: Fire Point производит ракеты "Фламинго" (Fire Point)
Автор: Иван Носальский

Объединенные Арабские Эмираты могут приобрести долю украинской оборонной компании Fire Point. Общая ее стоимость составляет 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

По данным источников BBC, оборонная группа EDGE, которая принадлежит суверенному фонду ОАЭ, хочет приобрести миноритарную долю в украинской компании. Собеседники издания утверждают, что речь о 30% доли Fire Point. 

Они уточнили, что сумма сделки составляет около 760 млн долларов. Fire Point уже "подала необходимые документы" в антимонопольный комитет. 

Миндич хотел получить долю в Fire Point

Напомним, в ноябре стало известно, что фигурант коррупционного скандала в "Энергоатоме" и бизнесмен Тимур Миндич пытался приобрести половину акций компании Fire Point, специализирующейся на производстве вооружений, включая дальнобойные ракеты "Фламинго".

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что Миндич вместе с другими лицами предложил стать совладельцами компании после успешных испытаний продукции в марте прошлого года.

Однако предложенная сумма оказалась недостаточной, и руководство компании сочло предложение неконкурентоспособным.

Штилерман отметил, что переговоры с Миндичем продолжались достаточно долго, и бизнесмен проявлял активный интерес, но в итоге компания отказала ему, сохранив при этом деловые отношения. Основатели Fire Point подчеркнули, что на развитие производства вооружений они вложили собственные 1,5 миллиона долларов.

В начале декабря стало известно, что украинские защитники получили новую партию ракет "Фламинго". СМИ обнародовали соответствующие фото.

