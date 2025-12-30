ОАЭ собираются купить долю производителя ракет "Фламинго" Fire Point, - BBC

Миндич хотел получить долю в Fire Point

Напомним, в ноябре стало известно, что фигурант коррупционного скандала в "Энергоатоме" и бизнесмен Тимур Миндич пытался приобрести половину акций компании Fire Point, специализирующейся на производстве вооружений, включая дальнобойные ракеты "Фламинго".

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что Миндич вместе с другими лицами предложил стать совладельцами компании после успешных испытаний продукции в марте прошлого года.

Однако предложенная сумма оказалась недостаточной, и руководство компании сочло предложение неконкурентоспособным.

Штилерман отметил, что переговоры с Миндичем продолжались достаточно долго, и бизнесмен проявлял активный интерес, но в итоге компания отказала ему, сохранив при этом деловые отношения. Основатели Fire Point подчеркнули, что на развитие производства вооружений они вложили собственные 1,5 миллиона долларов.

В начале декабря стало известно, что украинские защитники получили новую партию ракет "Фламинго". СМИ обнародовали соответствующие фото.