ОАЕ збираються купити частку виробника ракет "Фламінго" Fire Point, - BBC

Міндіч хотів отримати частку в Fire Point

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що фігурант корупційного скандалу в "Енергоатомі" та бізнесмен Тимур Міндіч намагався придбати половину акцій компанії Fire Point, що спеціалізується на виробництві озброєнь, зокрема далекобійних ракет "Фламінго".

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що Міндіч разом з іншими особами запропонував стати співвласниками компанії після успішних випробувань продукції в березні минулого року.

Однак запропонована сума виявилася недостатньою, і керівництво компанії визнало пропозицію неконкурентоспроможною.

Штілерман зазначив, що переговори з Міндічем тривали досить довго, і бізнесмен виявляв активну зацікавленість, але в підсумку компанія відмовила йому, зберігши водночас ділові відносини. Засновники Fire Point підкреслили, що на розвиток виробництва озброєнь вони вклали власні 1,5 мільйона доларів.

На початку грудня стало відомо, що українські захисники отримали нову партію ракет "Фламінго". ЗМІ оприлюднили відповідні фото.