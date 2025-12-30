UA

ОАЕ збираються купити частку виробника ракет "Фламінго" Fire Point, - BBC

Фото: Fire Point виготовляє ракети "Фламінго" (Fire Point)
Автор: Іван Носальський

Об'єднані Арабські Емірати можуть придбати частку української оборонної компанії Fire Point. Загальна її вартість становить 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.

За даними джерел BBC, оборонна група EDGE, яка належить суверенному фонду ОАЕ, хоче придбати міноритарну частку в українській компанії. Співрозмовники видання стверджують, що йдеться про 30% частки Fire Point.

Вони уточнили, що сума угоди становить близько 760 млн доларів. Fire Point уже "подала необхідні документи" в антимонопольний комітет.

Міндіч хотів отримати частку в Fire Point

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що фігурант корупційного скандалу в "Енергоатомі" та бізнесмен Тимур Міндіч намагався придбати половину акцій компанії Fire Point, що спеціалізується на виробництві озброєнь, зокрема далекобійних ракет "Фламінго".

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що Міндіч разом з іншими особами запропонував стати співвласниками компанії після успішних випробувань продукції в березні минулого року.

Однак запропонована сума виявилася недостатньою, і керівництво компанії визнало пропозицію неконкурентоспроможною.

Штілерман зазначив, що переговори з Міндічем тривали досить довго, і бізнесмен виявляв активну зацікавленість, але в підсумку компанія відмовила йому, зберігши водночас ділові відносини. Засновники Fire Point підкреслили, що на розвиток виробництва озброєнь вони вклали власні 1,5 мільйона доларів.

На початку грудня стало відомо, що українські захисники отримали нову партію ракет "Фламінго". ЗМІ оприлюднили відповідні фото.

