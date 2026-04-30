Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ОАЭ ввели запрет на поездки граждан в Иран, Ирак и Ливан

23:53 30.04.2026 Чт
2 мин
Какой сигнал в МИД ОАЭ подали своим гражданам?
aimg Эдуард Ткач
Фото: люди должны как можно скорее вернуться в ОАЭ (Getty Images)

В четверг, 30 апреля, Объединенные Арабские Эмираты объявили о введении запрета для своих граждан на поездки в Иран, Ливан и Ирак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства иностранных дел ОАЭ в соцсети Х.

Читайте также: Симпатии украинцев в войне США и Ирана разделились, - опрос

"В свете текущих событий в регионе МИД объявляет о запрете на поездки граждан ОАЭ в Исламскую Республику Иран, Ливанскую Республику и Республику Иран", - говорится в публикации.

Также в министерстве призвали своих граждан, которые находятся сейчас в трех вышеуказанных странах - немедленно покинуть территории этих государств и вернуться в ОАЭ "при первой же возможности".

В МИД объясняя призыв, сослались на приверженность правительства "мониторингу благополучия своих граждан за рубежом и обеспечению их безопасности".

Переговоры между США и Ираном о прекращении войны

Напомним, что с начала апреля между США и Ираном настало двухнедельное перемирие, чтобы достичь за это время мирной сделки и закончить войну между.

Однако стороны до сих пор не пришли ни к какому решению. Тем не менее, президент США Дональд Трамп по истечению срока прекращения огня решил продлить перемирие с Ираном, пока не Тегеран не согласует единое предложение для окончания конфликта.

На днях в СМИ была информация, что Иран все таки передал США предложение, которое предусматривает снятие блокады Ормузского пролива (в том числе со стороны США), но откладывает обсуждения по ядерной программе. Источники западных медиа сообщили, что Трамп скептически оценил иранскую идею.

При этом источники CNN говорят, что США и Иран могут заключить мир поэтапно. И первый этап может включать возвращение к довоенному статус-кво и возобновлению работы Ормузского пролива без ограничений и пошлин.

Больше по теме:
Объединенные Арабские ЭмиратыИранИракЛивия