В ОАЭ ввели запрет на поездки граждан в Иран, Ирак и Ливан

"В свете текущих событий в регионе МИД объявляет о запрете на поездки граждан ОАЭ в Исламскую Республику Иран, Ливанскую Республику и Республику Иран", - говорится в публикации.

Также в министерстве призвали своих граждан, которые находятся сейчас в трех вышеуказанных странах - немедленно покинуть территории этих государств и вернуться в ОАЭ "при первой же возможности".

В МИД объясняя призыв, сослались на приверженность правительства "мониторингу благополучия своих граждан за рубежом и обеспечению их безопасности".