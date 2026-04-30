В ОАЕ ввели заборону на поїздки громадян до Ірану, Іраку та Лівану

У четвер, 30 квітня, Об'єднані Арабські Емірати оголосили про введення заборони для своїх громадян на поїздки в Іран, Ліван та Ірак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міністерства закордонних справ ОАЕ в соцмережі Х.
"У світлі поточних подій у регіоні МЗС оголошує про заборону на поїздки громадян ОАЕ до Ісламської Республіки Іран, Ліванської Республіки та Республіки Іран", - йдеться в публікації.
Також у міністерстві закликали своїх громадян, які перебувають зараз у трьох вищевказаних країнах, негайно покинути території цих держав і повернутися в ОАЕ "за першої ж можливості".
У МЗС пояснюючи заклик, послалися на прихильність уряду "моніторингу благополуччя своїх громадян за кордоном і забезпечення їхньої безпеки".
Нагадаємо, що від початку квітня між США та Іраном настало двотижневе перемир'я, щоб досягти за цей час мирної угоди та закінчити війну між.
Однак сторони досі не дійшли жодного рішення. Проте президент США Дональд Трамп після закінчення терміну припинення вогню вирішив продовжити перемир'я з Іраном, доки не Тегеран не узгодить єдину пропозицію для закінчення конфлікту.
Днями у ЗМІ була інформація, що Іран таки передав США пропозицію, яка передбачає зняття блокади Ормузької протоки (зокрема з боку США), але відкладає обговорення щодо ядерної програми. Джерела західних медіа повідомили, що Трамп скептично оцінив іранську ідею.
Водночас джерела CNN кажуть, що США та Іран можуть укласти мир поетапно. І перший етап може включати повернення до довоєнного статус-кво і відновлення роботи Ормузької протоки без обмежень і мит.