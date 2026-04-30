В ОАЕ ввели заборону на поїздки громадян до Ірану, Іраку та Лівану

"У світлі поточних подій у регіоні МЗС оголошує про заборону на поїздки громадян ОАЕ до Ісламської Республіки Іран, Ліванської Республіки та Республіки Іран", - йдеться в публікації.

Також у міністерстві закликали своїх громадян, які перебувають зараз у трьох вищевказаних країнах, негайно покинути території цих держав і повернутися в ОАЕ "за першої ж можливості".

У МЗС пояснюючи заклик, послалися на прихильність уряду "моніторингу благополуччя своїх громадян за кордоном і забезпечення їхньої безпеки".