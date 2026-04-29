Симпатии украинцев в войне США и Ирана разделились, - опрос

11:29 29.04.2026 Ср
2 мин
Украинцы не смогли определиться, кого поддерживают на Ближнем Востоке
aimg Константин Широкун
Симпатии украинцев в войне США и Ирана разделились, - опрос Фото: симпатии украинцев в войне США и Ирана разделились (Getty Images)

Большинство украинцев не поддерживают ни одну сторону конфликта на Ближнем Востоке, хотя симпатии к США и Израилю несколько выше, чем к Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.

Читайте также: Ормуз - только начало? Пять "узких мест" планеты, где можно разрушить мировую экономику

"Большинство украинцев - 65% - утверждают, что они не поддерживают ни одну сторону. В то же время выразили поддержку США и Израиля - 22%, Ирана - 7%", - говорится в результатах опроса КМИС.

Также отмечается, что еще 7% не смогли ответить на вопрос, или не знают о конфликте на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что из результатов нового опроса следует, что большинство среди всех опрошенных категорий украинцев не поддерживают ни одну из сторон, есть некоторые различия.

Например, более образованные респонденты чаще говорили, что они на стороне США-Израиля, хотя даже среди них 61% не поддерживают ни одну из сторон.

Как проводился опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины.

Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война США и Израиля против Ирана может еще больше ослабить американскую поддержку Киева.

По его словам, на фоне новой войны Украина уже не находится в центре международного внимания. Именно поэтому, по его словам, в Киеве опасаются, что затяжной конфликт вокруг Ирана приведет к дальнейшему уменьшению поддержки со стороны США.

Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток Украина
