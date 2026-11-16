В Nvidia требуют вернуть Хуанга: разоблачены детали нелегальных поставок чипов в РФ

Политическое лобби или поддержка коллег?

Хуанг обсудил с доверенными лицами возможность возвращения на должность генерального директора Nvidia.

Один из его союзников сообщил, что руководители компаний Кремниевой долины уже создают специальный "штаб" для лоббирования поновления и планируют заручиться поддержкой Белого дома.

На фоне этих событий появилась информация, что совет директоров Nvidia обратился к CEO британского разработчика чипов Arm Holdings Рене Хаас, рассматривая его как возможного преемника Дженсена Хуанга.

Пока продолжаются поиски нового руководителя, обязанности CEO выполняет финансовый директор компании Колетт Кресс.

Тем временем развернулась масштабная публичная кампания в поддержку Хуанга, возглавлявшего Nvidia в течение 33 лет.

Ее организаторы утверждают, что руководителя устранили без надлежащей процедуры и убедительных доказательств, не дождавшись завершения расследования.

Ситуацию они сравнивают с увольнением Стива Джобса из Apple в 1985 году.

По состоянию на воскресенье, 15 ноября, обращение на сайте инициативы подписали:

78 772 акционера;

7 315 действующих сотрудников Nvidia (около 17,4 процента штата, включая вице-президентов и ведущих инженеров);

1 363 бывших работника и более 60 000 поклонников;

известные предприниматели, среди которых основатель Uber Тревис Каланик, соучредитель YouTube Стив Чен, CEO Replit Амджад Массад и руководитель Boom Supersonic Блэйк Шолл.

Авторы открытого письма требуют от совета директоров восстановить Хуанга в должности на время независимого расследования, обеспечить прозрачность процесса и публично объяснить основания кадровых решений.

В то же время модераторы признали, что в первые дни в список попали фейковые подписи, в частности от имени "Тома Круза" и "Си Цзиньпина", которые сейчас удаляют.

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Срыв нелегальных поставок чипов в Россию

Также на днях стало известно, что отставка Хуанга совпала с перебоями в нелегальных каналах поставки американских графических ускорителей Nvidia H100 и H200 в Россию.

По данным расследования издания и YouTube-канала Gamers Nexus, ранее оборудование в обход санкций переправлялось через Китай с помощью сети подставных компаний.

Эти чипы могли использоваться для военных и технологических нужд РФ.

Интересно, что в день огласки скандала китайские посредники столкнулись с истощением внутреннего рынка и пытались срочно заказать оборудование у посторонней американской IТ-компании, но получили отказ из-за риска уголовного преследования.

Что известно о скандале?

Напомним - Дженсен Хуанг подал в отставку 12 ноября 2026 года после публикаций в медиа о его внебрачных связях и расследовании совета директоров о возможных контактах с иностранными спецслужбами.

В частности, издание The New York Times сообщило о тесных отношениях топ-менеджера с Элис Хуанг - руководителем технологического подразделения сингапурской компании Megaspeed, которую американская разведка подозревает в работе на правительство Китая.

Также сообщалось о еще одном служебном романе с сотрудницей компании.

На фоне новостей об отставке акции Nvidia в ходе торгов падали на 14,3 процента, а по итогам сессии снизились почти на 5 процентов - до более чем 166 долларов за акцию.

Ранее владелец Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, заявлял , что для него "было бы честью" трудоустроить Хуанга в случае его ухода из компании.