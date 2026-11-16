У Nvidia вимагають повернути Хуанга: викрито деталі нелегальних поставок чипів до РФ

Політичне лобі чи підтримка колег?

Зазначається, що Хуанг обговорив із довіреними особами можливість повернення на посаду генерального директора Nvidia.

Один із його союзників повідомив, що керівники компаній Кремнієвої долини вже створюють спеціальний "штаб" для лобіювання його поновлення та планують заручитися підтримкою Білого дому.

На тлі цих подій з’явилася інформація, що рада директорів Nvidia звернулася до CEO британського розробника чипів Arm Holdings Рене Хааса, розглядаючи його як можливого наступника Дженсена Хуанга.

Поки тривають пошуки нового керівника, обов’язки CEO виконує фінансова директорка компанії Колетт Кресс.

Тим часом розгорнулася масштабна публічна кампанія на підтримку Хуанга, який очолював Nvidia протягом 33 років.

Її організатори стверджують, що керівника усунули без належної процедури та переконливих доказів, не дочекавшись завершення розслідування.

Ситуацію вони порівнюють зі звільненням Стіва Джобса з Apple у 1985 році.

Станом на неділю, 15 листопада, звернення на сайті ініціативи підписали:

78 772 акціонери;

7 315 чинних співробітників Nvidia (близько 17,4 відсотка штату, включно з віцепрезидентами та провідними інженерами);

1 363 колишні працівники та понад 60 000 прихильників;

відомі підприємці, серед яких засновник Uber Тревіс Каланік, співзасновник YouTube Стів Чен, CEO Replit Амджад Масад та очільник Boom Supersonic Блейк Шолл.

Автори відкритого листа вимагають від ради директорів поновити Хуанга на посаді на час незалежного розслідування, забезпечити прозорість процесу та публічно пояснити підстави кадрових рішень.

Водночас модератори визнали, що у перші дні до списку потрапили фейкові підписи, зокрема від імені "Тома Круза" та "Сі Цзіньпіна", які зараз видаляють.

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Зрив нелегальних поставок чипів до Росії

Також днями стало відомо, що відставка Хуанга збіглася з перебоями в нелегальних каналах постачання американських графічних прискорювачів Nvidia H100 та H200 до Росії.

За даними розслідування видання та YouTube-каналу Gamers Nexus, раніше обладнання в обхід санкцій переправляли через Китай за допомогою мережі підставних компаній.

Ці чипи могли використовуватися для військових та технологічних потреб РФ.

Цікаво, що у день розголосу скандалу китайські посередники зіткнулися з вичерпанням внутрішнього ринку та намагалися терміново замовити обладнання в сторонньої американської ІТ-компанії, але отримали відмову через ризик кримінального переслідування.

Що відомо про скандал?

Нагадаємо - Дженсен Хуанг подав у відставку 12 листопада 2026 року після публікацій у медіа про його позашлюбні зв'язки та розслідування ради директорів щодо можливих контактів з іноземними спецслужбами.

Зокрема, видання The New York Times повідомило про тісні стосунки топменеджера з Еліс Хуанг - керівницею технологічного підрозділу сінгапурської компанії Megaspeed, яку американська розвідка підозрює у роботі на уряд Китаю.

Також повідомлялося про ще один службовий роман зі співробітницею компанії.

На тлі новин про відставку акції Nvidia під час торгів падали на 14,3 відсотка, а за підсумками сесії знизилися майже на 5 відсотків - до понад 166 доларів за акцію.

Раніше власник Tesla та SpaceX, мільярдер Ілон Маск, заявляв, що для нього "було б честю" працевлаштувати Хуанга у разі його відходу з компанії.