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Дженсену Хуангу грозит увольнение из Nvidia: Илон Маск неожиданно вмешался

11:12 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Дженсену Хуангу грозит увольнение из Nvidia: Илон Маск неожиданно вмешался Nvidia готовится к судьбоносному решению в отношении руководителя (коллаж: РБК-Украина)
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Должность Дженсена Хуанга во главе Nvidia оказалась под угрозой из-за скандала, связанного с его романами и подозрениями в контактах с китайскими спецслужбами. Совет директоров готовится обсудить будущее CEO, а акции одного из самых дорогих техногигантов уже реагируют на кризис падением.

Об этом пишет РБК-Украина по ссылке на медийное агентство Bloomberg.

Новые обвинения и реакция рынка

Недавно появились сообщения о том, что Хуанг поддерживал романтические отношения с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл.

Инсайнеры заявляют, что пара "вела себя неформально" во время ежегодной конференции компании, а служба безопасности даже пыталась урегулировать инцидент со случайным свидетелем, который зафиксировал это на видео.

Ситуация наложилась на предварительный скандал, связанный с подозрениями по поводу связей Хуанга с китайской бизнесвумен Элис Хуанг, которую американская разведка считает агентом влияния Пекина.

По инциденту компания уже проводит независимое расследование, а американские конгрессмены требуют от генерального директора объяснений.

На фоне этих новостей акции Nvidia упали примерно на 8 процентов на внебиржевых торгах.

Читайте больше: Шпионский скандал вокруг Nvidia: почему роман CEO заинтересовал разведку США

Реакция коллег по рынку и последствия

На фоне угрозы увольнения основателя Nvidia миллиардер Илон Маск выразил публичную поддержку Хуангу. В ответ на сообщение на платформе X с призывом пригласить топ-менеджера к себе Маск заявил, что для него это "было бы за честь".

@zerohedge That would be an honor

— Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026

Компании имеют давние партнерские отношения: Nvidia поставляет графические процессоры для тренировки ИИ-систем Tesla в сфере автономного вождения и робототехники.

Возможный уход Хуанга может повлиять на всю отрасль, ведь под его руководством Nvidia стала лидером мирового рынка высокотехнологичных чипов.

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