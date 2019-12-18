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Популярність Святого Миколая в Україні майже в два рази вище, ніж у Діда Мороза

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 22:42
Популярність Святого Миколая в Україні майже в два рази вище, ніж у Діда Мороза
Фото: святкування Нового року (РБК-Україна)

У Святого Миколая даруватимуть подарунки три чверті українців

У грудні 2019 року 52% українців заявили, що вірять у Святого Миколая, а 31% респондентів зізналися у вірі в Діда Мороза. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Популярність Святого Миколая в Україні майже в два рази вище, ніж у Діда Мороза

За результатами опитування, 76% українців мають традицію дарувати подарунки на День Святого Миколая. За цей рік кількість тих, хто заявив, що дотримується цієї традиції, збільшилася (в 2018 - 67%).

Популярність Святого Миколая в Україні майже в два рази вище, ніж у Діда Мороза

Майже 80% українців мають намір поставити новорічну ялинку вдома: 40% живу і 38% - штучну. 11% опитаних зазначили, що не будуть ставити ялинки, а обмежаться новорічною композицією, стільки ж - взагалі нічого не зроблять.

Популярність Святого Миколая в Україні майже в два рази вище, ніж у Діда Мороза

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 5-8 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2000 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво.

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, в трійку улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік.

Українці назвали улюблені новорічні свята Діяльністю Кличка незадоволені майже половина киян, - опитування
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