Перед Новим роком українців чекають додаткові вихідні

Фото: Коляда (РБК-Україна)

Завдяки перенесенню вихідними будуть мінімум чотири дні поспіль

Наприкінці грудня 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними днями будуть понеділок і вівторок, 30 і 31 грудня. Це передбачено розпорядженням Кабміну про перенесення робочих днів.

Згідно з розпорядженням, робочі дні переносяться з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.

На початку 2020 року також буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня, оскільки Кабмін переніс робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

При цьому в грудні 2019 року 52% українців заявили, що вірять у Святого Миколая, а 31% респондентів зізналися у вірі в Діда Мороза.