Янукович получил еще один приговор, а РФ изменила тактику ударов по Украине: новости за 20 января

Российская Федерация изменила тактику ударов по Украине, а часть запущенных ракет - нынешнего производства. А бывший президент Украины Виктор Янукович получил 15 лет заключения.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 13 января, - в материале РБК-Украина .

РФ изменила тактику ударов по Украине, а часть запущенных ракет - нынешнего производства, - Зеленский

Командующий Воздушных сил ВСУ на энергетическом селекторе доложил президенту Украины о применении украинских ПВО для сбивания российских ракет и о первых фактах об обновленной тактике врага.

"Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с США, и проинформировать их подробно об изменении российской тактики удара и особого направления атаки на поражение объектов энергетики...По имеющейся информации, по меньшей мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году. Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали", - сообщил Зеленский.

Украина закроет небо системой ПВО с искусственным интеллектом: WP узнало сроки

Украина уже через несколько месяцев развернет систему противовоздушной обороны с автономными ракетами под управлением искусственного интеллекта.

Издание со ссылкой на слова министра обороны Украины Михаила Федорова пишет, что украинское небо будет защищать новое поколение перехватчиков воздушных целей под управлением ИИ.

Трамп направил Зеленскому приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе, - FT со ссылкой на источники

Как отмечает издание, Владимир Зеленский колеблется, поскольку среди приглашенных есть Путин и другие главы государств, которые поддержали войну России против Украины. Перед тем как принять приглашение, украинский лидер хочет лучше понять, как будет работать этот Совет.

Федоров: стратегическая цель Украины - 50 тысяч потерь РФ ежемесячно

По словам министра обороны Михаила Федорова, в прошлом месяце Силы обороны ликвидировали 35 тысяч российских военных. Сейчас Украина уже приблизилась к этому показателю.

"Стратегическая цель - убивать 50 тысяч россиян в месяц. Если мы достигнем этого показателя, увидим, что будет с врагом", - подчеркнул министр.

В Норвегии отказались от участия в Совете мира Трампа и назвали причину

Норвегия не присоединится к Совету мира президента США Дональда Трампа. Такая инициатива не соответствует принципам ООН.

"Совершенно очевидно, что мы не можем быть частью структуры, которая бросает вызов роли ООН и существующему международному праву. Это было бы совершенно невозможно для нас", - сказал заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Кравик, комментируя возможность участия Норвегии в Совете мира.

Свириденко: для предприятий питания подключают генераторы

Премьер-министр Украины поручила ГСЧС безотлагательно проработать возможность в оказании помощи в краткосрочном запитке предприятий, которые производят базовые продукты питания в случае внезапных отключений.

По ее словам, также усилят координацию с производителями продуктов в регионах для формирования оперативных резервов продовольствия на случай необходимости развертывания пунктов питания.

Чернобыльская АЭС уже запитана от объединенной энергосистемы Украины, - Минэнерго

Ночью были атакованы узлы энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения.

Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней.

Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак.

Янукович заочно получил еще один приговор. На этот раз по делу о завладении угодьями Сухолучья

По приговору суда ВАКС, бывший президент Украины Виктор Янукович получил 15 лет заключения за присвоение 17,5 га леса в Сухолучье Киевской области. На незаконно присвоенной земле был построен гостинично-ресторанный комплекс для личного пользования.

Суд также постановил конфискацию имущества и запрет занимать государственные должности сроком на 3 года