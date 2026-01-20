Захват земель Сухолучья: Янукович получил еще один приговор до 15 лет тюрьмы
Суд вынес еще один приговор для экс-президента Украины Виктора Януковича. Он признан виновным в завладении землей лесного фонда в Сухолучье Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
За что судили
Как отмечается, приговор Януковичу объявила коллегия судей ВАКС 20 января 2026 года.
По приговору суда, экс-президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 га и стоимостью более 22 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, лишение права занимать государственные и административные должности сроком на три года и конфискацию всего принадлежащего имущества.
Сообщник бывшего президента признан виновным в пособничестве (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины), однако суд освободил его от наказания из-за истечения сроков привлечения к ответственности.
Приговор вступает в законную силу через 30 дней, если он не будет обжалован в апелляции.
Предпосылки и схема завладения землей
Как сообщают в САП, в 2007 году бывший Президент, будучи на тот момент Премьер-министром, инициировал решения, которые привели к выбытию из государственной собственности земельного участка Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства.
Для реализации схемы сообщники экс-президента привлекали приближенных лиц, которые обращались в Киевскую ОГА с заявлениями о выделении участков до 1 га и изменении их целевого назначения. Это позволяло беспрепятственно передавать землю фирме, подконтрольной бывшему Президенту.
В 2009-2011 годах на этом участке построен гостинично-ресторанный комплекс, который экс-президент использовал для личных нужд.
Расследование
Расследование фактов начато в 2014 году. Сначала дело вел Департамент спецрасследований ГПУ, а позже оно передано в САП и НАБУ. Поскольку все обвиняемые находятся в розыске, судебный процесс проводился in absentia.
Дела Януковича
Напомним, после побега Виктора Януковича из Украины в 2014 году правоохранительные органы возбудили против него около десяти уголовных дел.
Он проходит фигурантом в производствах о незаконном присвоении резиденций "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации голосований за так называемые "диктаторские законы", преступлений против участников Революции достоинства, масштабных экономических правонарушений, а также получения взятки, замаскированной под гонорары за авторские книги.
24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно вынес приговор экс-президенту, назначив ему 13 лет лишения свободы. Суд признал Януковича виновным в государственной измене.
В апреле 2025 года суд вынес второй приговор для Януковича. Его судили за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.
16 декабря 2025 года Януковичу окончательно присудили 15 лет тюрьмы за побег и государственную измену.