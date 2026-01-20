ua en ru
Захват земель Сухолучья: Янукович получил еще один приговор до 15 лет тюрьмы

Вторник 20 января 2026 13:44
Фото: Виктор Янукович (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Суд вынес еще один приговор для экс-президента Украины Виктора Януковича. Он признан виновным в завладении землей лесного фонда в Сухолучье Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

За что судили

Как отмечается, приговор Януковичу объявила коллегия судей ВАКС 20 января 2026 года.

По приговору суда, экс-президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 га и стоимостью более 22 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, лишение права занимать государственные и административные должности сроком на три года и конфискацию всего принадлежащего имущества.

Сообщник бывшего президента признан виновным в пособничестве (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины), однако суд освободил его от наказания из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней, если он не будет обжалован в апелляции.

Предпосылки и схема завладения землей

Как сообщают в САП, в 2007 году бывший Президент, будучи на тот момент Премьер-министром, инициировал решения, которые привели к выбытию из государственной собственности земельного участка Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства.

Для реализации схемы сообщники экс-президента привлекали приближенных лиц, которые обращались в Киевскую ОГА с заявлениями о выделении участков до 1 га и изменении их целевого назначения. Это позволяло беспрепятственно передавать землю фирме, подконтрольной бывшему Президенту.

В 2009-2011 годах на этом участке построен гостинично-ресторанный комплекс, который экс-президент использовал для личных нужд.

Расследование

Расследование фактов начато в 2014 году. Сначала дело вел Департамент спецрасследований ГПУ, а позже оно передано в САП и НАБУ. Поскольку все обвиняемые находятся в розыске, судебный процесс проводился in absentia.

Дела Януковича

Напомним, после побега Виктора Януковича из Украины в 2014 году правоохранительные органы возбудили против него около десяти уголовных дел.

Он проходит фигурантом в производствах о незаконном присвоении резиденций "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации голосований за так называемые "диктаторские законы", преступлений против участников Революции достоинства, масштабных экономических правонарушений, а также получения взятки, замаскированной под гонорары за авторские книги.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно вынес приговор экс-президенту, назначив ему 13 лет лишения свободы. Суд признал Януковича виновным в государственной измене.

В апреле 2025 года суд вынес второй приговор для Януковича. Его судили за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

16 декабря 2025 года Януковичу окончательно присудили 15 лет тюрьмы за побег и государственную измену.

