Федоров: стратегическая цель Украины - 50 тысяч потерь РФ ежемесячно

Украина, Вторник 20 января 2026 14:00
UA EN RU
Федоров: стратегическая цель Украины - 50 тысяч потерь РФ ежемесячно Фото: Михаил Федоров (t.me/zedigital)
Автор: Ульяна Безпалько

Одна из стратегических целей Украины в войне - это наносить России потери на уровне 50 тысяч военных ежемесячно. Сейчас Украина уже приблизилась к этому показателю.

Как сообщает РБК-Украина, об этом отметил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с медиа.

Стратегическая цель

По словам Федорова, в прошлом месяце Силы обороны ликвидировали 35 тысяч российских военных, и все эти потери имеют видеоподтверждение.

"Стратегическая цель - убивать 50 тысяч россиян в месяц. Если мы достигнем этого показателя, увидим, что будет с врагом", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия воспринимает людей как расходный ресурс, однако проблемы с его восстановлением уже становятся очевидными.

Западные консультанты и собственный боевой опыт

В формировании военной стратегии Украина сотрудничает с международными аналитическими центрами - CSIS, RAND и британским RUSI, а также активно привлекает военных с реальным боевым опытом.

Кроме того, Минобороны имеет собственное боевое подразделение, которое участвует в боях, что позволяет принимать решения на основе реальной ситуации на фронте, а не кабинетных отчетов.

Данные с поля боя и "математика войны"

Федоров отметил, что Министерство обороны владеет детальными и верифицированными данными о потерях врага благодаря системе Армия дронов.Бонус (еБалы - ред.), которая стала ключевым инструментом учета поражений.

Украина, по его словам, четко понимает:

  • какие подразделения и виды оружия наиболее эффективны;
  • на какую глубину наносятся поражения;
  • сколько живой силы и техники уничтожается ежедневно.

"Мы знаем о войне с поля боя, а не из кабинетов. Но война - это не только боевые действия, это также менеджмент, логистика, снабжение, когнитивная война", - говорит он.

Дроны, перехватчики и оборонные инновации

Федоров напомнил, что Украина первой запустила масштабный R&D в режиме реального времени - в частности по перехватчикам дронов. Уже в этом месяце в войско будет поставлено 40 тысяч перехватчиков.

Также среди ключевых достижений:

  • запуск платформы Brave1, крупнейшего ангельского инвестора в украинский defense tech;
  • открытие рынков дронов, РЭБов, боеприпасов;
  • создание маркетплейса оборонных решений;
  • масштабная работа со Starlink.

Задача - сделать войну непосильной для РФ

Министр подчеркнул, что президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу - сделать цену войны для России такой, которую она не сможет выдержать. Речь идет об остановке врага в небе и на земле, усилении асимметричных и киберударов, а также давлении на российскую экономику.

"Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое", - подытожил Федоров.

Потери РФ

Недавно британская разведка обнародовала новые данные о масштабах потерь российской армии в войне против Украины. Цифры свидетельствуют о резком росте человеческих потерь на фоне активных наступлений РФ в конце 2025 года.

По последним данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 228 570 человек.

