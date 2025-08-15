ua en ru
НПЗ в Волгограде перестал принимать нефть после атаки украинских дронов, - Bloomberg

Волгоград, Пятница 15 августа 2025 21:55
НПЗ в Волгограде перестал принимать нефть после атаки украинских дронов, - Bloomberg Иллюстративное фото: по НПЗ в Волгограде ударили дроны (ГУ МЧС по Волгоградской области)
Автор: Иван Носальский

Успешная атака украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде привела к тому, что он перестал принимать нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Информацию о приостановке приема нефти на НПЗ раскрыл изданию неназванный источник.

Такой НПЗ входит в десятку крупнейших подобных заводов по всей России.

Удар по НПЗ в Волгограде

Напомним, в ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины совместно с Главным управлением разведки нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу компании "Лукойл".

В результате атаки на предприятии вспыхнули масштабные пожары, последствия которых уточняются.

Волгоградский НПЗ является одним из крупнейших в России и ключевым производителем топлива в Южном федеральном округе.

Предприятие перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти в год, что составляет около 6% от общей переработки в стране. Завод выпускает дизельное топливо, бензин и авиационный керосин, которые имеют критическое значение для обеспечения армии РФ.

К слову, сегодня, 15 августа, неизвестные беспилотники атаковали НПЗ в Сызрани Самарской области. После удара начался пожар.

