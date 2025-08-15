ua en ru
НПЗ у Волгограді перестав приймати нафту після атаки українських дронів, - Bloomberg

Волгоград, П'ятниця 15 серпня 2025 21:55
НПЗ у Волгограді перестав приймати нафту після атаки українських дронів, - Bloomberg Ілюстративне фото: по НПЗ у Волгограді вдарили дрони (ГУ МНС по Волгоградській області)
Автор: Іван Носальський

Успішна атака українських дронів на нафтопереробний завод у Волгограді призвела до того, що він перестав приймати нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Інформацію про призупинення прийому нафти на НПЗ розкрило виданню неназване джерело.

Такий НПЗ входить до десятки найбільших подібних заводів по всій Росії.

Удар по НПЗ у Волгограді

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України спільно з Головним управлінням розвідки завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу компанії "Лукойл".

Унаслідок атаки на підприємстві спалахнули масштабні пожежі, наслідки яких уточнюються.

Волгоградський НПЗ є одним із найбільших у Росії та ключовим виробником палива в Південному федеральному окрузі.

Підприємство переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти на рік, що становить близько 6% від загального перероблення в країні. Завод випускає дизельне паливо, бензин і авіаційний гас, які мають критичне значення для забезпечення армії РФ.

До слова, сьогодні, 15 серпня, невідомі безпілотники атакували НПЗ у Сизрані Самарської області. Після удару почалася пожежа.

