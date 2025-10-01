НПС в Ростовской области остановила работу после ночной атаки дронов

Нефтеперекачивающая станция "Суходольная" в Ростовской области остановила работу после атаки дронов в ночь на 1 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Известно, что на территорию НПС, которая находится в Верхнедонском районе, упало минимум 10 беспилотников.
В результате атаки загорелась крыша здания насосных агрегаторов и трансформатор.
Сотрудники НПС "Суходольная" были эвакуированы, никто не пострадал.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что на территории промышленного объекта возник пожар из-за падения беспилотника.
В российском Минобороны сообщалось о том, что 8 дронов над областью сбили.
Спутники NASA также зафиксировали сигнатуры пожара на нефтеперекачивающей станции "Суходольная".
НПС "Суходольная" входит в состав нефтепровода Куйбышев - Лисичанск. В 2023 году на НПС заменили магистральный насосный агрегат на современный, мощностью 7 000 куб. м/ч, сообщали в "Транснефти".
Напомним, недавно украинские защитники ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области РФ.
Еще ранее Силы обороны ударили по НПС "Никольское" в России, из-за чего транзит нефти был остановлен.
Отметим, сегодня стало известно, что украинские дроны парализовали работу 38% НПЗ России, создав беспрецедентный кризис на топливном рынке.