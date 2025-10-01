RU

НПС в Ростовской области остановила работу после ночной атаки дронов

Фото: НПС "Суходольная" (wikimapia.org)
Автор: Маловичко Юлия

Нефтеперекачивающая станция "Суходольная" в Ростовской области остановила работу после атаки дронов в ночь на 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Известно, что на территорию НПС, которая находится в Верхнедонском районе, упало минимум 10 беспилотников.

В результате атаки загорелась крыша здания насосных агрегаторов и трансформатор.

Сотрудники НПС "Суходольная" были эвакуированы, никто не пострадал.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что на территории промышленного объекта возник пожар из-за падения беспилотника.

В российском Минобороны сообщалось о том, что 8 дронов над областью сбили.

Спутники NASA также зафиксировали сигнатуры пожара на нефтеперекачивающей станции "Суходольная". 

НПС "Суходольная" входит в состав нефтепровода Куйбышев - Лисичанск. В 2023 году на НПС заменили магистральный насосный агрегат на современный, мощностью 7 000 куб. м/ч, сообщали в "Транснефти".

Напомним, недавно украинские защитники ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области РФ.

Еще ранее Силы обороны ударили по НПС "Никольское" в России, из-за чего транзит нефти был остановлен.

Отметим, сегодня стало известно, что украинские дроны парализовали работу 38% НПЗ России, создав беспрецедентный кризис на топливном рынке.

