НПС в Ростовской области остановила работу после ночной атаки дронов

Известно, что на территорию НПС, которая находится в Верхнедонском районе, упало минимум 10 беспилотников.

В результате атаки загорелась крыша здания насосных агрегаторов и трансформатор.

Сотрудники НПС "Суходольная" были эвакуированы, никто не пострадал.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что на территории промышленного объекта возник пожар из-за падения беспилотника.

В российском Минобороны сообщалось о том, что 8 дронов над областью сбили.

Спутники NASA также зафиксировали сигнатуры пожара на нефтеперекачивающей станции "Суходольная".

НПС "Суходольная" входит в состав нефтепровода Куйбышев - Лисичанск. В 2023 году на НПС заменили магистральный насосный агрегат на современный, мощностью 7 000 куб. м/ч, сообщали в "Транснефти".