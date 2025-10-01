UA

НПС у Ростовській області зупинила роботу після нічної атаки дронів

Фото: НПС "Суходольна" (wikimapia.org)
Автор: Маловічко Юлія

Нафтоперекачувальна станція "Суходольна" в Ростовській області зупинила роботу після атаки дронів у ніч на 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Відомо, що на територію НПС, яка розташована у Верхньодонському районі, впало щонайменше 10 безпілотників.

Унаслідок атаки загорівся дах будівлі насосних агрегаторів і трансформатор.

Співробітники НПС "Суходольна" були евакуйовані, ніхто не постраждав.

Раніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що на території промислового об'єкта виникла пожежа через падіння безпілотника.

У російському Міноборони повідомляли про те, що 8 дронів над областю збили.

Супутники NASA також зафіксували сигнатури пожежі на нафтоперекачувальній станції "Суходольна".

НПС "Суходольна" входить до складу нафтопроводу Куйбишев - Лисичанськ. У 2023 році на НПС замінили магістральний насосний агрегат на сучасний, потужністю 7 000 куб. м/год, повідомляли в "Транснєфті".

Нагадаємо, нещодавно українські захисники вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області РФ.

Ще раніше Сили оборони вдарили по НПС "Нікольське" в Росії, через що транзит нафти було зупинено.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що українські дрони паралізували роботу 38% НПЗ Росії, створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку.

