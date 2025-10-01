НПС у Ростовській області зупинила роботу після нічної атаки дронів

Нафтоперекачувальна станція "Суходольна" в Ростовській області зупинила роботу після атаки дронів у ніч на 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Відомо, що на територію НПС, яка розташована у Верхньодонському районі, впало щонайменше 10 безпілотників.
Унаслідок атаки загорівся дах будівлі насосних агрегаторів і трансформатор.
Співробітники НПС "Суходольна" були евакуйовані, ніхто не постраждав.
Раніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що на території промислового об'єкта виникла пожежа через падіння безпілотника.
У російському Міноборони повідомляли про те, що 8 дронів над областю збили.
Супутники NASA також зафіксували сигнатури пожежі на нафтоперекачувальній станції "Суходольна".
НПС "Суходольна" входить до складу нафтопроводу Куйбишев - Лисичанськ. У 2023 році на НПС замінили магістральний насосний агрегат на сучасний, потужністю 7 000 куб. м/год, повідомляли в "Транснєфті".
Нагадаємо, нещодавно українські захисники вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області РФ.
Ще раніше Сили оборони вдарили по НПС "Нікольське" в Росії, через що транзит нафти було зупинено.
Зазначимо, сьогодні стало відомо, що українські дрони паралізували роботу 38% НПЗ Росії, створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку.