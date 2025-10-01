НПС у Ростовській області зупинила роботу після нічної атаки дронів

Нагадаємо, нещодавно українські захисники вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області РФ.

Ще раніше Сили оборони вдарили по НПС "Нікольське" в Росії, через що транзит нафти було зупинено.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що українські дрони паралізували роботу 38% НПЗ Росії, створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку.