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Телескоп NASA показав взаємодію двох галактик

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Вівторок 22 лютого 2022 12:42
Телескоп NASA показав взаємодію двох галактик Фото: телескоп NASA показав взаємодію двох галактик (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідженню космічного простору, зробив нову унікальну фотографію. Цього разу він показав взаємодію двох галактик у сузір'ї Пегас.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Сузір'я Пегас розташоване на відстані 200 млн світлових років від нашої планети.

NGC 7469 - спіральна галактика з перемичкою, яка перетинає її посередині. Водночас її супутником є IC 5283. Спіральна галактика також має надмасивну чорну діру і кільце зоряних скупчень.

Телескоп NASA показав взаємодію двох галактик

Фото: телескоп NASA показав взаємодію двох галактик (esahubble.org)

NGC 7469 відноситься до списку пекулярних галактик, чиї особливості не дають підстав визначити їх в якійсь з морфологічних класів.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало і про те, як Hubble сфотографував злиття трьох галактик.

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