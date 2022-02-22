Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідженню космічного простору, зробив нову унікальну фотографію. Цього разу він показав взаємодію двох галактик у сузір'ї Пегас.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Сузір'я Пегас розташоване на відстані 200 млн світлових років від нашої планети.

NGC 7469 - спіральна галактика з перемичкою, яка перетинає її посередині. Водночас її супутником є IC 5283. Спіральна галактика також має надмасивну чорну діру і кільце зоряних скупчень.

Фото: телескоп NASA показав взаємодію двох галактик (esahubble.org)

NGC 7469 відноситься до списку пекулярних галактик, чиї особливості не дають підстав визначити їх в якійсь з морфологічних класів.