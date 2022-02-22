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Співробітники Apple використовують Android для створення таємних профспілок

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Вівторок 22 лютого 2022 09:47
Співробітники Apple використовують Android для створення таємних профспілок Фото: співробітники Apple використовують Android для створення таємних профспілок (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники магазинів Apple Store в Сполучених Штатах Америки таємно від начальства об'єднуються в профспілки. Вони використовують телефони на базі Android, щоб уникнути стеження і приховати свої плани.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Компанія Apple налічує понад 500 офіційних магазинів, а також понад 270 на території США. В Apple Store працюють близько 65 тисяч осіб.

Як зазначає Комісія з цінних паперів і бірж, продажі через магазини й сайт у 2021 році склали 36% від загального доходу Apple. Втім, як стверджують співробітники, попри великі цифри доходу - це ніяк не відбилося на їх зарплаті (від 17 до 30 доларів за годину). Після того як компанія пішла на поступки - працівники заявили, що надбавка все так само не відповідає загальному прибутку компанії, зростанню інфляції й цінам на житло.

Співробітники двох магазинів Apple почали формувати заявку до Національної ради з трудових відносин. Більш того, працівники ще шести торгових точок вже почали об'єднуватися в профспілки.

Як повідомив виданню один зі співробітників, керівництво компанії розмовляло з кожним з них поодинці й стверджувало, що вступ до профспілок спричинить лише зниження зарплати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple почала пробне виробництво iPhone 14.

Також компанія готується презентувати більше 7 нових моделей комп'ютерів Mac у 2022 році.

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