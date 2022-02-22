Компанія Sony розкрила зовнішній вигляд майбутнього шолома віртуальної реальності PlayStation VR2. Його виконали в колоподібному дизайні, при цьому зберегли нотки зовнішності інших пристроїв сімейства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу PlayStation.

У компанії відзначили, що відразу продумували, як буде виглядати їх VR-шолом ще при розробці PS5. Зовнішній вигляд PlayStation VR2 має схожість з геймпадом DualSense і гарнітурою Pulse 3D.

Фото: Sony розкрила дизайн і особливості шолома PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

Sony додала, що майбутній пристрій спеціально було спроєктувано для гарантування всіх зручностей. Йдеться про його вагу, в тому числі й кріплення на голову. Також з'явилася можливість окремо налаштувати відстань лінз.

Серед інших, вже відомих, особливостей шолома можна відзначити:

підтримку 4К з HDR;

OLED-матрицю;

датчики відстеження очей;

зворотну віддачу в дусі вібрації на DualSense;

підключення до консолі через один USB-C кабель.