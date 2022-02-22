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У США відмовляються поширювати авторські права на роботи штучного інтелекту

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Вівторок 22 лютого 2022 10:42
У США відмовляються поширювати авторські права на роботи штучного інтелекту Фото: у США відмовляються поширювати авторські права на роботи штучного інтелекту (copyright.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Бюро авторського права США (USCO) відхилило спробу захистити авторським правом витвір мистецтва, який було створено штучним інтелектом. Нібито захист поширюється лише на роботи людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Бюро авторського права США наполягає, що авторські права не поширюються на витвори мистецтва, створені ШІ

Ініціатором запиту був Стівен Талер. Він намагався захистити авторські права на роботу "Недавній вхід до раю". Під час перегляду постанови 2019 року, він заявив, що вимоги USCO є неконституційними.

"Недавній вхід в рай" була створена штучним інтелектом, який Талер називає "Машиною творчості". Він подав заявку на реєстрацію твору і зазначив, що воно було створено як "робота за наймом".

Втім, в USCO відзначили, що реєстрація можлива лише тоді, коли твір був "заснований на творчих силах", у зв'язку з чим відомство не має наміру захищати ті роботи, в яких відсутній внесок автора-людини.

Також Талер не зміг переконати USCO в тому, що їм слід переглянути свої правила. Він робив подібні спроби в декількох країнах. У Великобританії його заявка була відхилена, після чого Апеляційний суд підтвердив це рішення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як британські вчені компанії Sonantic навчили штучний інтелект фліртувати. Тим часом у Німеччині його використовували для поліпшення руху транспорту.

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Штучний інтелект Сполучені Штати Америки
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