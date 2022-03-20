Переговори делегацій України та РФ можуть відбутися завтра, - ЗМІ
Фото: переговори України та Росії можуть пройти завтра (t.me/nexta_live)
В понеділок, 21 березня, може відбутися наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Вони пройдуть в онлайн-режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УП.
Зазначається, що офіційні делегації завтра мають провести п'ятий етап переговорів.
Крім того, голова фракції "Слуга народу" та член делегації Давид Арахамія в коментарі ЗМІ повідомив, що переговори на рівні експертних груп тривають кожного дня, зокрема і сьогодні.
Нагадаємо, Швейцарія заявила про готовність стати посередником та прийняти переговори України та Росії на своїй території.
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