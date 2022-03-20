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Цілі можуть виявитися недосяжними. Втрати РФ сягають 1 тисячу військових на день, - WSJ

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Неділя 20 березня 2022 17:39
Цілі можуть виявитися недосяжними. Втрати РФ сягають 1 тисячу військових на день, - WSJ Фото: втрати РФ досягають 1 тисячу військових на день (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

За словами західних чиновників та військових експертів, спроба Росії захопити Україну може зайти в глухий кут, оскільки важкі втрати особового складу та техніки посилюють становище непідготовлених російських сил, які досі не змогли досягти жодної зі своїх первісних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зокрема, за тиждень лінія фронту практично не зрушилася з місця.

За оцінками Західної розвідки, число вбитих і поранених російських військових досягає 1 тисячу осіб в день, а за оцінками української розвідки - ще більше.

Жорстокість російського наступу тільки посилюється в міру уповільнення темпів просування, і Росія замінює жорсткі бомбардування цивільного населення прогресом на полі бою.

Але за відсутності суттєвого прогресу на місцях і з огляду на масштаб втрат, які несуть російські війська, військова кампанія Росії незабаром може стати нестійкою, оскільки війська не зможуть просуватися вперед через відсутність достатньої кількості живої сили, припасів і боєприпасів, кажуть аналітики і офіційні особи.

Наступні два тижні можуть стати вирішальними у визначенні результату всієї війни, кажуть вони. Якщо Росія не зможе швидко поліпшити свої лінії постачання, доставити підкріплення і підняти моральний дух військ на місцях, її цілі можуть стати недосяжними.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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