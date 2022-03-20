Єрмак назвав позиції, за якими Україна ніколи не поступиться в переговорах

Керівник Офісу президента України заявив, що Україна ніколи не піде на компроміс в обмін на незалежність, цілісність і суверенітет Української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ керівника офісу Президента України Андрія Єрмака на телеканалі MSNBC.

"Це неприпустимо і неможливо", - різко зазначив Андрій Єрмак під час інтерв'ю американському кабельному телеканалу MSNBC.

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