Чавушоглу про переговори Росії та України: є зближення щодо критичних питань
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відзначає зближення позицій з критичних питань на переговорах Росії та України. Але частину питань потрібно вирішувати на рівні лідерів цих країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Hurriyet.
"Спостерігається зближення позицій обох сторін з важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами. Деякі питання треба вирішувати на рівні керівників", - зазначив Чавушоглу.
Він також підкреслив, що якщо сторони не відступлять від нинішніх позицій, то є надія на припинення вогню.
"Є відкриті канали між лідерами. Це тепер відомо", - додав він.
Нагадаємо, до цього президент Росії Володимир Путін назвав умови для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначимо, раніше президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс запропонував роль посередника припинення війни Росії проти України і провести в його країні переговори.
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