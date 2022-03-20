Зеленський про відмову від Криму і Донбасу: Україна не готова до таких компромісів

Президент України Володимир Зеленський виключає будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі CNN .

За його словами, є компроміси, до яких Україна не може бути готова як незалежна держава.

"Не може бути ніяких компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, він не зустрічав російських солдатів букетом квітів, він зустрічав їх хоробро, він зустрічав їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Москва "не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни".

"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати що-небудь", - додав президент.