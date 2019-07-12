Новий Виборчий кодекс був прийнятий із порушенням регламенту, - Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Представник президента заявив, що не знає - чи підпише Зеленський новий Кодекс

Новий Виборчий кодекс України був ухвалений із порушення регламенту Верховної ради. Про це заявив представник президента України Володимира Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "1+1", передає РБК-Україна.

Стефанчук зауважив, що Кодекс мав 4,5 тисяч правок перед ухваленням і народні депутати не ознайомилися із текстом. Тому, за словами представника президента, йому не відомо, чи буде Зеленський підписувати ухвалений документ.

"Коли Кодекс приймали з 18 разу...Чи буде він підписаний? Безперечно він буде проаналізований, бо ми вже зараз бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей… Будь-яке рішення буде прийматися після того, як ми вивчимо цей кодекс", - заявив Стефанчук.

Він додав, що при цьому президент виступає за відкриті списки і жодного відходу від відкритих списків у новій Верховній раді з боку партії "Слуга народу" ат президента Зеленського не буде.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, Рада у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий Виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів. У новому Виборчому кодексі, прийнятому напередодні позачергових виборів до парламенту, прохідний бар'єр становитиме 5%.

У новому Виборчому кодексі передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.