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У Раді пояснили, чому виборчий кодекс набуде чинності не раніше 2023 року

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 18:42
У Раді пояснили, чому виборчий кодекс набуде чинності не раніше 2023 року
Фото: Леонід Ємець (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР підкреслили, що наступні позачергові вибори можуть відбуватись за старою виборчою системою

Під час консультацій народні депутати восьмого скликання не погоджувались на нову виборчу систему, яка набуде чинності раніше 2023 року. Про це у коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

Він зазначив, що дата набуття чинності 1 грудня 2023 року стала компромісом, який дозволив знайти голоси за закон у сесійній залі.

"1 грудня 2023 року -  це компроміс, який дозволив знайти необхідну кількість голосів сьогодні в парламенті. Бо депутати не хотіли, щоб це відбулось через рік (вступ виборчого кодексу у силу, - ред.). Вони боялися, що після проведення цих виборів (21 липня, - ред.) будуть одразу проведені позачергові вибори за новим законом. Тому не віддавали голоси", - заявив Ємець.

Нардеп також заявив, що під час консультацій голова Ради Андрій Парубій перевірив стенограму обговорення, під час якого йшлось про строк вступу кодексу у силу з наступних чергових виборів. Проте у комітеті намагались уникнути маніпуляції поняттям "чергові".

"Піднялась стенограма Верховної ради, про що говорилось. Говорилось про те, що це будуть наступні чергові вибори або якщо чергових виборів не буде... Справа в тому, що може з'явитись можливість маніпулювати словом "чергові" і постійно проводити позачергові вибори за старим законом. Тому окрім фрази наступні чергові була поставлена ще й дата", - додав він.

Ємець також пояснив, що наступні позачергові вибори можуть відбуватись за старою виборчою системою.

"Якщо, допустимо, президент розпустить парламент ще раз, то звичайно будуть (за старим законодавством - ред.), але не пізніше 1 грудня 2023 року. Це редакція робочої групи", - підкреслив депутат ВР.

Нагадаємо, в новому виборчому кодексі передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.

Як писало РБК-Україна раніше, в новому виборчому кодексі, прийнятому напередодні позачергових виборів до парламенту, прохідний бар'єр становитиме 5%.

Так, у четвер, 11 липня, Рада у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів.

У Раді розповіли про прохідний бар'єр у новому виборчому кодексі Рада прийняла новий виборчий кодекс
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