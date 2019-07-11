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У новому виборчому кодексі передбачена зміна місця голосування онлайн

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 13:16
У новому виборчому кодексі передбачена зміна місця голосування онлайн
Фото: Олександр Черненко (facebook.com/instituterespublica)

Місце голосування можна буде змінити в електронному кабінеті виборця

У новому виборчому кодексі передбачене запровадження онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради та президента. Про це заявив доповідач з виборчого кодексу Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Місце голосування можна буде змінити в електронному кабінеті виборця.

"Багато поправок стосується реєстру виборців. Нажаль, так сталось, що в редакції першого читання записані дуже застарілі норми, які стосуються ДРВ. Вони писались ще до закону "Про Держреєстр виборців". Тому тут близько 100 правок осучаснюють ці позиції. Наприклад, є правки, які дозволяють дистанційно в електронному кабінеті виборця змінити місця голосування без зміни виборчої адреси", - заявив Черненко.

Він підкреслив, що відповідна поправка дозволить вирішити проблему черг перед виборами, які утворюють виборці, що планують голосувати не за місцем проживання.

"Ви бачили, які ажіотажі були в нас перед президентськими виборами, сьогодні перед парламентськими. Якщо ми приймаємо цей документ, виборець зможе зробити це онлайн", - сказав нардеп.

Нагадаємо, в новому виборчому кодексі, прийнятому напередодні позачергових виборів до парламенту, прохідний бар'єр становитиме 5%.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР ухвалив новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів.

Так, у листопаді 2017 року Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні новий виборчий кодекс. Тоді за документ проголосували 226 парламентарів.

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