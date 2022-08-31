Нові правила для шкіл, обмінників та поїздок за кордон: що зміниться з вересня

Навчальний рік

З 1 вересня в Україні розпочнеться навчальний рік. Уроки проходитимуть офлайн у відносно безпечних регіонах та за наявності у школах укриттів.

Школярі Харкова, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя поки почнуть навчатися дистанційно.

Формат навчального процесу визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій залежно від ситуації з безпекою у кожному конкретному населеному пункті. Це можуть бути як онлайн-уроки, так і змішаний режим (очно+дистанційно).

У новому навчальному році через військову агресію РФ зміниться програма деяких шкільних предметів, зокрема світової літератури, історії України та всесвітньої історії. На уроках "Захист України" дітям розповідатимуть про правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, посилять партіотичне виховання.

Виїзд чоловіків за кордон

З 1 вересня у тестовому режимі має запрацювати програма єВідрядження, за якою військовозобов'язаним чоловікам буде дозволено виїжджати з України.

Скористатися цією послугою зможуть ФОПи та юридичні особи приватної форми власності за певних умов. За межами країни буде дозволено перебувати не більше 7 днів.

Крім того, Кабмін дозволив виїзд за кордон морякам за згодою Територіальних центрів комплектування.

Відеоспостереження в обмінниках

Операції з обміну валют із 1 вересня мають обов'язково фіксуватися на камеру.

Нацбанк зобов'язав усі небанківські фінансові установи та відділення поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, встановити відеоспостереження до кінця серпня.

Нові правила в'їзду до Польщі

Для розвантаження прикордонних пунктів пропуску між Україною та Польщею з вересня почнуть діяти нові правила. Проїзд легкових авто та вантажних авто здійснюватиметься на різних КПП.

Перетин кордону автотранспортом до 7,5 тонн організують через пункти "Устилуг - Зосин", "Грушів - Будоміж", "Смільниця - Кросценко", "Угринів - Долгобичув".

Для авто масою понад 7,5 тонн буде відкрито пункти пропуску: "Рава-Руська - Хребенне", "Краківець – Корчева", "Шегіні - Медика", "Ягодин - Дорогуськ".

"Транспортний безвіз" із Молдовою

Українські перевізники матимуть змогу їздити до Молдови за спрощеними правилами без оформлення додаткових дозволів. На тлі зростання товарообігу між країнами підписання двостороннього протоколу позбавляє Україну ризику зупинки вантажного експорту.

Україна уклала "транспортний безвіз" з Євросоюзом наприкінці червня. Молдова залишалася єдиною країною ЄС, з якою не були лібералізовані правила перевезення вантажів.

Зміни для українців у Німеччині

Німеччина запроваджує облік безвізових днів для українців, які перебувають на її території.

Це означає, що громадяни України, у яких вичерпано безвізовий ліміт у 90 днів, мають або залишити країну, або мати статус тимчасового захисту, щоб продовжувати перебувати в Німеччині на легальній підставі.

Також з 1 вересня скасовуються пільги на проїзд для українців. Безлімітний квиток по 9 євро більше не діятиме, за проїзд доведеться платити за новими тарифами.

Відновлення приватизації

З вересня в Україні стартує приватизація на спрощених умовах, яка була припинена після введення воєнного стану.

Приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси, у тому числі ті, які тривалий час не використовувалися та перебували під арештом. В уряді вже є графік передачі об'єктів. Під час перших аукціонів планують виставити на продаж хлібокомбінати та спиртзаводи.

Бюджет на 2023 рік

До 15 вересня Кабмін має подати на розгляд у Верховну раду проект держбюджету на наступний рік. В уряді називають його головними пріоритетами витрати на армію та безпеку, а також збереження всіх соціальних виплат.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в умовах війни бюджет буде "надзвичайно жорстким", всі витрати переглянуть та оптимізують. Прогнозований курс гривні до долара поки що не озвучують, але "цифри не катастрофічні".

Що буде з виплатами ВПО

Внутрішні переселенці у вересні продовжать отримувати щомісячні виплати від держави у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину або для особи з інвалідністю.

Критерієм для нарахування грошової допомоги є переміщення з територій, де ведуться активні бойові дії (до переліку Мінреінтеграції входить 9 областей) або зруйноване житло.

Також уряд ухвалив рішення про те, що переміщені особи, які подавали заяви через Дію до 30 квітня 2022, але не ще отримали допомоги, зможуть додатково звернутися із заявою до органу соцзахисту населення для оформлення належних виплат.

Курс валют у вересні

Валютний курс в Україні наступного місяця може вирівнятися. За прогнозом фінансового аналітика, у вересні очікується надходження валюти від зернового експорту та фінансова допомога від ЄС.

Як наслідок, золотовалютні резерви НБУ почнуть зростати, ситуація на валютному ринку кардинально зміниться. За нормальних обставин курс мав би становити 38-38,5 гривні за долар.