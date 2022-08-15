Марченко про "жорсткий" держбюджет-2023: всі видатки переглянуть

Уряд готується переглянути та оптимізувати усі видатки на 2023 рік. Наступний бюджет буде надзвичайно жорсткий.

"Не буде видатків, які не будуть переглянуті. По всім сферам однозначно буде перегляд всіх видатків, оптимізація", - пояснив він.

Завдання уряду, за словами міністра, полягає у тому, щоб профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і передбачити кошти на військову кампанію та на армію.

"Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет можливостей в умовах війни. Але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове завдання – знаходження коштів, в тому числі за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету", - сказав він.

Марченко також зазначив, що курс гривні до долара, на якому рахується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні".